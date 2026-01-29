Поляков: Петербуржцы просят Смольный поднять цены на парковку

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, курирующий транспортный блок, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что горожане обращаются к чиновникам с просьбой поднять цены на платную парковку в центральных районах города. По его словам, порядка 80% парковочных мест заняты машинами, владельцы которых оформили парковочные разрешения резидентов.

– От многих жителей мы получаем требование еще увеличить цену, чтобы увеличить количество свободных парковочных мест для жителей, которые имеют парковочные разрешения. Особенно сейчас, в этот период, когда во дворах со снегом не все убрано еще, количество парковочных мест стало меньше, – рассказал Поляков.

В качестве примера он привел обращение от жителя Петроградского района, который предлагал поднять цену на парковку до 600 рублей за час.

Сейчас стоимость парковки варьируется от 100 до 360 тысяч рублей в зависимости от загруженности дорог. До октября 2025 года цена на парковку составляла 100 рублей. На днях в Смольном подготовили проект закона об увеличении штрафов за неоплату парковки с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Чиновники объяснили это тем, что в некоторых случаях автомобилистам выгоднее заплатить штраф, нежели оплатить парковку.

