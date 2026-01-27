В Смольном объяснили причины повышения штрафов за неоплату парковки

Увеличение размера штрафа за неоплаченную парковку связано с повышением стоимости стоянки транспорта на улицах в центральных районах Петербурга, сообщила 27 января "Фонтанка" со ссылкой на комитет по транспорту. Мера призвана изменить сложившуюся ситуацию, при которой некоторым водителям оказывается выгоднее оплатить штраф вместо стоимости стоянки.

Сейчас размер штрафа составляет три тысячи рублей. В Смольном намерены увеличить его для граждан и индивидуальных предпринимателей до пяти тысяч, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. Сделать это хотят ради "обеспечения соразмерности и справедливости" санкций для нарушителей, передает "Фонтанка" позицию комтранса.

В комитете сообщили изданию, что на улицах со стоимостью парковки легкового автомобиля в размере 360 рублей за час существующий размер штрафа окажется ниже цены стоянки через 8,5 часов. В зонах, где стоимость часа парковки составляет 280 рублей, этот порог преодолевается через 10,8 часа стоянки. При этом в случае с грузовыми машинами это оказывается в два раза быстрее.

О планах Смольного повысить размер штрафов стало известно накануне. Новые правила платной парковки заработали в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах с 15 октября. Если раньше стоимость парковки составляла 100 рублей за час, то теперь улицы разделили на четыре категории по степени загруженности. В разных зонах стоимость стоянки варьируется теперь от 100 до 360 рублей за час.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру