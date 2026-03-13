В Волхове арестовали депутата по делу о фиктивном трудоустройстве

Волховский городской суд арестовал 13 марта на два месяца муниципального депутата Дарью Прохорову по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Ленинградской области. Мундепа подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудницы в физкультурно-спортивный центр "Волхов", который она возглавляет. Сумма ущерба могла составить свыше 200 тысяч рублей.

По версии следствия, не позднее 2023 года Прохорова зачислила знакомую в штат ФСЦ. После этого директор якобы ежемесячно вносила сведения о том, что сотрудница якобы исполняла трудовые обязанности, и передавала данные в бухгалтерию. В действительности знакомая в учреждении не трудилась, а поступающую ей зарплату и иные выплаты передавала Прохоровой, считают в СК.

В суде следствие ходатайствовало об аресте депутата. По вменяемой статье Прохоровой может грозить, в частности, до шести лет колонии или же штраф в размере 100-500 тысяч рублей.

Прохорова была избрана в муниципальный совет в 2024 году от партии "Единая Россия". ФСЦ "Волхов" она возглавляет с июля 2020 года.

Напомним, в Петербурге обвиняемой по делу о "мертвых душах" проходит депутат Законодательного собрания Елена Рахова. В ее случае речь идет о фиктивном трудоустройстве в школу № 619, общая сумма вменяемого ей и трем сотрудникам школы ущерба превышает 24 млн рублей. Сама Рахова вину не признает. Ранее в пятницу в суде выступили депутаты ЗакСа Марина Шишкина и Любовь Егорова, которые положительно охарактеризовали парламентария.

Андрей Казарлыга / Фото: Совет депутатов МО "Город Волхов"