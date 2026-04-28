Мэра Уфы подозревают в получении особо крупной взятки

Сотрудники Следственного комитета задержали главу администрации города Уфа Ратмира Мавлиева по подозрению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили 28 апреля в пресс-службе СК по Республике Башкортостан. В превышении должностных полномочий также подозревают его заместителя, замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директора одного из санаториев Уфы.

По версии следствия, фигуранты дела организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы. Следователи полагают, что в 2025 году Мавлиев пообещал представителю строительной компании покровительство в обмен на взятку. В частности, мэр Уфы получил за счет средств застройщика земельный участок стоимостью более 13 млн рублей, утверждают представители ведомства.

По информации "Ъ-Уфа", речь идет о земельном участке на территории санатория "Радуга". В середине марта региональные СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО "ЕРКЦ Уфы" Айгуль Винниковой, которую, по данным издания, также подозревают в махинациях с землей санатория.

Силовики провели обыски и допросили фигурантов дела. Сейчас решается вопрос об избрании мэру Уфы меры пресечения. По статье о взятке в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Мавлиева назначили главой администрации Уфы в марте 2022 года. Является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" с марта 2023 года. В период с 2019 по 2022 год он трудился на посту главы администрации города Нефтекамск.

