Глава Вологодчины Филимонов заявил о закрытии всех вейп-шопов в регионе

В Вологодской области закрыли все торговые точки продажи вейпов и "наливайки", отчитался 28 апреля губернатор Георгий Филимонов в своих социальных сетях. Всего на территории региона перестало работать 316 магазинов с вейпами и 125 "наливаек". Филимонов отметил, что выполнил свое обещание полностью ликвидировать эти торговые точки к 1 мая. В январе 2026 года он также сообщал о закрытии всех 610 алкогольных магазинов в области. Глава Вологодчины подчеркнул, что региональные власти выступают за "реальные результаты", не планируют останавливаться на достигнутом и собираются держать ситуацию на контроле.

"Наше почтение и дружеский привет некоторым моим коллегам-губернаторам, которые провозглашают лозунги о необходимости решать эти проблемы. Мы только за реальные результаты. Вологодская область — это не говорить, а делать," — написал Филимонов в соцсетях.

Филимонов регулярно делится со своими подписчиками статистикой по ликвидации торговых точек с алкогольной и табачной продукцией. О планах полностью запретить вейп-шопы глава региона рассказывал еще в мае 2025 года. В ноябре 2025 года он заявил, что 316 магазинов с вейпами и 125 "наливаек" в Вологодской области перестанут работать до конца года, однако на момент января 2026 года в регионе закрылись только 218 вейп-шопов и 75 "наливаек". После Филимонов пообещал решить ситуацию с оставшимися торговыми точками к 1 мая.

Помимо Вологодчины, запрет на продажу вейпов ввели в Нижегородской области в экспериментальном режиме. Идею главы региона Глеба Никитина поддержал президент Владимир Путин. К принятию соответствующих поправок также готовятся в Петербурге. В конце января 2026 года Законодательное собрание организовало рабочую группу для подготовки законопроекта. В конце апреля спикер Государственной думы Вячеслав Володин также заявил, что в мае депутаты нижней палаты парламента рассмотрят поправку, предусматривающую предоставление регионам права на запрет продажи вейпов.

Закон о "наливайках" заработал в России в апреле 2024 года. Он наделяет регионы правом ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции в точках общепита, за исключением ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. После городской закон о "наливайках" разработали в Заксобрании Петербурга. Он вступил в силу в сентябре 2025 года.

