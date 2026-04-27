Путин встретился с Бегловым в ходе поездки в Петербург

Президент Владимир Путин 27 апреля провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым, трансляцию беседы показал ТАСС. Градоначальник рассказал о работе по развитию транспортной инфраструктуры и отчитался о положении дел с доступностью ясельных групп.

В частности, Беглов рассказал Путину о ходе строительства Большого Смоленского моста, о возведении Цимбалинского путепровода и о планах по созданию Ново-Адмиралтейского моста. Строительство ВСМ, по словам Беглова, идет в соответствии с графиком. Говоря о метростроении, он отдельно указал, что сейчас проходкой тоннелей занимаются пять щитов. Также губернатор рассказал о мусоропереработке в Петербурге и сообщил об открытии светового фонтана на Аллее Чернобыльцев в Приморском районе, которое состоялось 25 апреля.

В числе других тем, которые поднял губернатор, оказалась поддержка участников СВО, в том числе в вопросе их трудоустройства. Сама безработица в Петербурге составляет 1,5%, продолжил он.

— Практически нет [безработицы], — оценил цифру Путин.

Кроме того, Беглов отчитался о выполнении поручений, полученных от президента ранее. Он сообщил, что присвоил имя дирижера Юрия Темирканова площади у Концертного зала Мариинского театра. Также губернатор поделился цифрами по заполненности ясельных групп в Петербурге. В этом случае он заявил, что сейчас в в Петербурге почти отсутствует дефицит мест в яслях.

— На сегодня у нас 96% — это группы полного дня, по 12 часов пребывания, с 07:00 до 19:00. Это то, что касается детских садов. Более 19%, это 45 тысяч, сегодня посещают ясельные группы. Мы усилили. Практически на сегодняшний день в ясельных группах дефицита нет. Есть дефицит, мы в течение года сделаем, чтобы это была шаговая доступность, — доложил Беглов.

О необходимости обратить внимание на вопрос строительства яслей в Петербурге Беглов и Путин говорили в свою предыдущую рабочую встречу, которая состоялась тремя месяцами ранее, 26 января. В тот раз глава государства принял петербургского градоначальника в импровизированном кабинете в Эрмитаже. Помимо яслей, говорили они о реализации инфраструктурных проектов, сохранении исторического наследия и о других аспектах деятельности Смольного.

На следующий день после беседы Беглов сопровождал Путина при возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище во время церемонии, приуроченной к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

