Новости 27 апреля 2026, 16:15

Игорь Чайка назначен главой Россотрудничества

фото ЗакС политика

Президент Владимир Путин 27 апреля освободил Евгения Примакова от должности руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. На этот пост назначен бывший замглавы федерального агентства Игорь Чайка. 

"Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности," - говорится в указе президента от 27 апреля.

Примаков руководил Россотрудничеством с 2020 года. Его дед Евгений Примаков возглавлял правительство России в 1998-1999 годах. Экс-глава Россотрудничества работал в СМИ, в Общественной палате, выполнял обязанности советника председателя Госдумы Вячеслава Володина. Был избран депутатом Госдумы VII созыва от партии "Единая Россия".

Игорь Чайка родился в 1988 году в Иркутске. Его отец Юрий Чайка занимал пост генерального прокурора России с 2006 по 2020 год. Новый глава Россотрудничества окончил факультет международного частного права в Московской государственной юридической академии имени Олега Кутафина. Был предпринимателем, зачем начал работать в государственных организациях. С 2021 по 2025 год занимал пост председателя общественного совета при Россотрудничестве. В марте 2025 года его назначили заместителем руководителя ведомства Примакова.

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству создано по указу президента в 2008 году. Оно занимается укреплением отношений со странами-участниками СНГ, поддерживает россиян за рубежом, продвигает программы российских вузов на международной арене, а также популяризирует русский язык за границей.

Дарья Нехорошева / Фото: Россотрудничество


