Путин поддержал отсрочку выплат регионов по бюджетным кредитам

Президент Владимир Путин заявил о поддержке инициативы о переносе выплат регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок. Его слова прозвучали 27 апреля в ходе выступления на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце. Саму идею ранее выдвинула "Единая Россия".

В своей речи Путин напомнил о принятом ранее решении списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам при условии направления освобождающихся средств на развитие инфраструктуры. По его словам, речь идет о сумме, превышающей 1 трлн рублей на период до 2030 года. В текущем году субъекты страны должны погасить долги на 100 млрд рублей, однако для многих из них существующая нагрузка представляется "довольно высокой", отметил глава государства.

— Мы это знаем, — продолжил Путин. — "Единая Россия" вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем. Прошу правительство, депутатов, сенаторов не откладывать реализацию этого решения.

Также президент призвал парламентариев вносить свои предложения для стимулирования российской экономики и наращивания темпов ее роста.

Об обращении "Единой России" к президенту по поводу переноса сроков погашения бюджетных кредитов регионами пресс-служба партии сообщила 24 апреля. Само решение было принято на собрании думской фракции ЕР под руководством секретаря генсовета партии Владимира Якушева. Сам политик по этому поводу заявил о важности защиты региональных и местных бюджетов, поскольку "без этого наши регионы, муниципалитеты развиваться просто не смогут".

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль