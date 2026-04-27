Путин встретится с Бегловым в Петербурге

Президент Владимир Путин 27 апреля проведет встречу с губернатором Александром Бегловым, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявления пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Путин весь день работает в Петербурге.

"Сегодня в Санкт-Петербурге президент побеседует с Бегловым, проведет рабочую встречу," - передает информагентство слова Пескова.

Путин 27 апреля выступит на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Таврическом дворце. Также он планирует встретиться в Петербурге с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В последний раз Путин и Беглов встречались 26 января. Тогда глава города доложил президенту о реализации различных проектов в Петербурге. Например, Беглов сообщил о планах открыть вторую очередь скоростного трамвая до Славянки.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль