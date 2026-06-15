Ущерб от затонувшего в Неве буксира "Капитан Ушаков" оценили в 651 млн рублей

Финансовый ущерб от буксира "Капитан Ушаков", частично затонувшего в Неве у причала Балтийского завода в Петербурге, превысил 651 млн рублей, сообщила 15 июня пресс-служба Росприроднадзора. Ведомство потребовало у Ярославского судостроительного завода, который занимался строительством объекта, возместить указанную сумму. По их оценке, нахождение судна в воде негативно влияет на состояние реки и экологию окружающей среды.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило ПАО "Ярославский судостроительный завод" требование о добровольном возмещении вреда на сумму свыше 651 млн рублей. Именно в такую сумму специалисты оценили ущерб, причиненный Неве полузатонувшим морским буксиром "Капитан Ушаков", — говорится в сообщении.

Специалисты Росприроднадзора подчеркнули, что поднятие и ликвидация затонувших объектов из воды является ответственностью собственника. Ущерб оценивался по методике, включающий в себя измерение тоннажа судна и характеристики водного объекта. В случае, если ЯСЗ не выплатит сумму в добровольном порядке согласно установленным срокам, представители ведомства намерены обратиться с иском в суд.

Ранее "Коммерсант Северо-Запад" писал, что буксир планируют достать из Невы в конце мая. Представители ЯСЗ тогда заявили, что ущерб от полузатонувшего судна эксперты смогут оценить только после его поднятия из воды.

Морской буксир "Капитан Ушаков" строился по заказу Минобороны. Он затонул вечером 8 августа 2025 года. Судно накренилось на правый борт во время ремонтных работ. После Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК).

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру