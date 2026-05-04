Частично затонувший буксир "Капитан Ушаков" достанут из воды

Буксир "Капитан Ушаков", частично затонувший у причала Балтийского завода в Петербурге, поднимут в конце мая, пишет "Коммерсант Северо-Запад". Уже стартовали подготовительные работы перед подъемом. Ранее достать буксир из воды не получалось из-за проблем с финансами у Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ), который занимался строительством судна.

"Капитан Ушаков" строили по заказу Минобороны. Буксир частично затонул вечером 8 августа 2025 года. По данным Следственного комитета, судно накренилось на правый борт во время проведения ремонтных работ. В результате происшествия никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).

После инцидента капитан морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" Александр Волков распорядился поднять буксир в течение трех месяцев, однако ЯСЗ не смог выполнить поручение.

Представители Ярославского судостроительного завода считают, что оценить ущерб можно будет только после подъема буксира, пишет "Ъ Северо-Запад". В Следственном комитете отметили, что сумма ущерба превысила 1 млн рублей. При этом генеральный директор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров, к которому обратилось издание, заявил, что сумма ущерба может составить от 500 до 900 млн рублей.

В 2025 году убыток Ярославского судостроительного завода превысил 479 тысяч рублей. В 2024 году потери предприятия составили 437,7 тысячи рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру