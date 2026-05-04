Зампред комитета госслужбы получит медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин 4 мая подписал указ о награждении заместителя председателя комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга Игоря Мурашева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Мурашева наградили с формулировкой "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". Медаль ордена вручается гражданам за их трудовые успехи в различных сферах, таких как промышленность, экономика, образование, здравоохранение, строительство, наука и другие области профессиональной деятельности.

С 2016 года Мурашев занимает пост зампредседателя комитета госслужбы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга. В 2023 и 2024 годах числился координатором проекта Смольного для начинающих специалистов "Молодежного кадрового резерва Санкт-Петербурга".

В середине марта 2026 года Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени главу комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимира Рябовола и главу комитета финансов Петербурга Светлану Енилину.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный