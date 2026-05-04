Прокуратура запросила 8 лет для экс-депутата Госдумы Абельцева

В Москве прокуратура запросила 8 лет лишения свободы для бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского, экс-депутата Государственной думы Сергея Абельцева, передает 4 мая ТАСС. Гособвинение также требует оштрафовать его на 1 млн рублей. Абельцеву вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Абельцев ввел потерпевшего гражданина в заблуждение, заявив о своих связях и контактах с депутатами Госдумы. Следователи утверждают, что Абельцев обещал за денежное вознаграждение устроить человека на должность помощника депутата, хотя не имел для этого реальных возможностей. Прокурор в прениях сторон сообщила, что депутат "вину фактически не признал", пишет информагентство.

Абельцев четыре раза проходил в Госдуму от ЛДПР начиная с 1993 года. До работы в нижней палате парламента он являлся помощником лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В 2021 году он безуспешно пытался баллотироваться в Госдуму. В период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года Абельцев исполнял обязанности помощника первого замглавы фракции ЛДПР в нижней палате парламента. В середине июля 2024 года его задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

