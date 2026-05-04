Якушев пообщался с "женским лицом" ЕР в Петербурге

В Петербурге прошла встреча женского движения "Единой России" Северо-Запада с секретарем генерального совета партии Владимиром Якушевым. На встрече он выслушал предложения активисток партпроекта для "Народной программы" на предстоящих выборах, посвященные медицине, поддержке семей бойцов специальной военной операции и развитию женского предпринимательства.

На встрече с секретарем генсовета "Единой России" также побывали губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, сенатор Дарья Лантратова и депутат Государственной думы от Белгородской области Наталия Полуянова.

"У нашей партии женское лицо. <...> Ко всем вашим предложениям мы относимся очень серьезно. В текущих непростых условиях, когда обществу нужны не только четкие решения, но и эмоции, душевное тепло, мы рассчитываем на ваши хрупкие плечи", — цитируют Якушева в пресс-службе партии.

Секретарь генсовета добавил, что из 2,6 млн партийцев примерно 1,7 млн составляют женщины. Около 70% работников первичек ЕР также являются представительницами прекрасного пола. В рядах женского крыла партии состоят порядка 250 тысяч человек, заявил Якушев.

В пятницу "Единая Россия" провела отчетный окружной форум на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". В пленарном заседании приняли участие Якушев, председатель партии Дмитрий Медведев, вице-премьер Татьяна Голикова и полпред президента в СЗФО Игорь Руденя.

"Женское движение" — проект "Единой России", действующий с 2023 года. Он объединяет активисток, волонтеров, общественных деятелей, политиков и предпринимателей, многодетных мам и жен военнослужащих, занимающихся партийной работой в области поддержки семей и детей, здравоохранения и социальной помощи.

