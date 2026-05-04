Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной политика Толкачева

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам председателя Государственного собрания - курултая Башкортостана Константина Толкачева. Петербургский парламентарий назвал его одним из самых опытных региональных политиков в стране.

"Мне повезло знать его лично. Мудрый, ответственный и неравнодушный. Он искренне заботился о благополучии жителей, принимал взвешенные решения, в работе всегда держал курс на результат. Человек с крепкой хваткой и сильным характером — при этом он умел слышать собеседника и находить компромиссы", — написал Бельский в своих соцсетях.

Председатель Заксобрания отметил, что Толкачев участвовал в развитии программ межпарламентского сотрудничества. Спикер также назвал его профессионалом и патриотом "с большой буквы".

Бельский встречался с Толкачевым осенью 2024 года в ходе визита представителей Заксобрания в Уфу. Стороны планировали сотрудничество в сферах туризма, образования и науки.

Толкачев ушел из жизни в возрасте 73 лет. По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, долгое время он боролся с тяжелой болезнью. Политик родился в Новокузнецке в 1953 году. Служил в рядах Советской армии. Работал в органах Министерства внутренних дел. В 1996 году возглавил Уфимский юридический институт МВД. Председателем башкирского Государственного собрания стал в 1999 году.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга