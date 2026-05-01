"Правящая партия" собралась в Петербурге

В Петербурге 1 мая прошел окружной форум "Единой России", посвященный вопросам здравоохранения, социальной политики и поддержке семьй. Хедлайнером встречи стал председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Послушать лидера единороссов в Петербурге приехали руководители всех субъектов Северо-Западного федерального округа. Сама встреча проходила в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Первомайскую встречу единороссов на правах лидера партии открывал Дмитрий Медведев. Собравшихся он поздравил с праздником весны и труда и отметил, что "некоторые политические оппоненты" пытаются присвоить себе "красный день календаря" по историческим причинам. Зампред Совбеза предложил в этот день особенно уделить внимание заботе о будущем. После этого он приступил к отчетной части форума.

– Только в 2024 году, который, как известно, был объявлен Годом семьи, "Единая Россия" в рамках своей законотворческой деятельности, это важнейшая составляющая любой партии, тем более правящей партии, которой является наша партия, так вот, мы обеспечили принятие 50 законов в этой сфере. Я почему об этом говорю. Знаете, мы привыкли, что законы принимаются. Хорошие законы. Какие-то лучше срабатывают, какие-то – хуже. Большинство проголосовало, отдали президенту. Президент подписал. Закон вступил в действие. Но это ведь совокупность действий, за которую отвечает правящая партия. И, конечно, глава государства, когда его подписывает. К чему я говорю? Уважаемые коллеги, уважаемые однопартийцы, не стесняйтесь об этом говорить. Эти законы приняты благодаря позиции партии "Единая Россия", а не какой-то другой. В этом смысл правящей партии, – объявил Медведев.

Среди обозначенных приоритетов партии в "народной программе" Медведев обозначил социальную поддержку многодетных семей, доступность детских садов и ясельных групп. Говоря о дошкольном образовании, Медведев похвалил опыт петербургских чиновников. Два года назад в Смольном объявили об отмене платы за детские сады. Все расходы забрал на себя Смольный.

– Например, в Петербурге с 2024 года плата за детский сад полностью отменена для всех семей. Я сначала посмотрел материалы, не поверил. Решил проверить. Так, – отметил председатель партии.

"Народную программу" партии, которая формируется через предложения россиян, должна стать своеобразном планом работы следующего созыва депутатов Государственной думы. Сейчас единороссы собрали 850 тысяч "наказов" от избирателей.

– Сегодня мы ведем сбор предложений в новую "народную программу" партии до 2031 года. С ней мы пойдем на выборы. И именно с ней мы намерены победить на выборах, – сказал Медведев.

Следом за трибуну вышла вице-премьер Татьяна Голикова. В президиуме форума, кроме Медведева, заседали восемь человек. Петербургу должны быть знакомы из них только двое: полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя и руководитель регионального отделения "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин, который собирается в сентябре избраться в Государственную думу. Амелин рассказал публике о необходимости поддержки матерей и создании "школы молодых пап" для укрепления положительной обстановки в семьях.

