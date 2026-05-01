ЛДПР отметила Первомай митингом с концертом

Петербургское отделение ЛДПР провело 1 мая традиционный митинг в честь Дня труда под названием "Мир. Труд. ЛДПР". Участие в нем приняли первый замкоординатора реготделения Иван Есипов, замкоординатора Евгений Ененков и Александр Устименко, а также глава партийной "молодежки" Мария Гущина, которая выступила в роли ведущей. Особым гостем мероприятия стал депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут. Пришедших угощали чаем и гречневой кашей, а под занавес выступили казаки.

Местом для митинга-концерта стал двор офиса регионального отделения на улице Маркина. По оценке корреспондента ЗАКС.Ру, к началу праздничного мероприятия перед сценой столпилось около 200 человек. Организаторы отметили, что с каждым годом число участников только растет. Перед стартом программы очередь выстроилась к палатке, где раздавали семена овощей и ланч-боксы с партийной символикой. Еще очередь тянулась к полевой кухне за бесплатным угощением.

В первом ряду зрителей маячили пенсионерки и молодежь, которые вместе держали широкую растяжку с надписью "Вернем величие русским — заставим уважать Россию". Многие пришли с детьми. Над толпой реяли партийные и имперские знамена, а трибуну украшали государственный флаг и еще одна "имперка" с символикой ЛДПР по центру.

Сила русских и достойные зарплаты

Ораторы говорили о величии России, но не обходили вниманием и социальные вопросы. Первым перед публикой выступил Ененков, который заявил, что русские должны иметь "приоритетное право" перед мигрантами при трудоустройстве. К этому он добавил, что русские должны быть уверены в завтрашнем дне, создавать крепкие семьи и "рожать большое количество детей". Крепкую семью он счел залогом сильной России.

— Сегодня я вижу здесь реальную силу, — заявил Ененков, глядя на собравшихся. — А в чем наша сила? Наша сила в наших традициях, в нашей многовековой истории, которая видела многое. Наша сила в правде. Вот это русский человек. Сильный, справедливый. И, конечно же, с верой в Господа Бога.

Устименко сосредоточился на вопросе поддержки людей труда, попутно обозначив Петербург как "сердце промышленности России, имперской России в том числе". Он заявил, что партия намерена бороться за права трудящихся и за "достойные" зарплаты.

— Мы требуем достойных заработных плат, — сообщил он. — Мы требуем, чтобы петербургские рабочие, инженеры, врачи и учителя получали достойную заработную плату, чтобы могли жить, а не выживать. Чтобы труд кормил семью, давал гордость за профессию и за наш с вами замечательный город.

Есипов отметил, что сейчас "нет равенства между людьми". В то же время он выступил за народное единение, раскритиковав попытки некоторых "коллег" делить общество на классы.

— Мы выступаем против повышения налогов. Мы выступаем против того, чтобы сегодня обдирали наших людей, чтобы наша держава была не на словах, а по-настоящему, по духу, сильная и справедливая, — рассказал Есипов слушателям.

Ульяновский депутат Виктор Бут и казаки

Персоной дня стал Виктор Бут. Гущина представила его как "человека, который является примером несгибаемой воли", имея в виду длительный срок ареста нынешнего однопартийца в США. Напомним, Бута задержали в Таиланде в 2008 году, после чего суд в США приговорил его к 25 годам лишения свободы по ряду обвинений, включающих торговлю оружием. На свободе россиянин оказался в результате обмена на баскетболистку Бритни Грайнер в декабре 2022 года. Вскоре после возвращения в Россию он вступил в ЛДПР.

Сейчас либерал-демократ заседает в областном парламенте Ульяновской области. В то же время, как он рассказал ЗАКС.Ру, он допускает для себя возможность баллотироваться в Госдуму и выйти на федеральный уровень.

Бут в своем выступлении вышел на более глобальные темы, позволив себе порассуждать не только о противостоянии "коллективного Запада" и России, но также и о нынешнем конфликте США и Ирана.

— Конфликт и незаконная агрессия США и Израиля против Ирана показали, что если есть решимость, что если народ вокруг своих властей в сложный момент, то этот народ нельзя победить. И это мы хорошо с вами тоже знаем. Санкт-Петербург, несмотря на то что провел Великую Отечественную войну геройски, прошел через блокаду, показал, как можно сражаться, как можно не сдаваться и выживать, несмотря ни на что. Дает нам пример и уверенность, что и в этот раз мы победим весь коллективный Запад, — поведал Бут слушателям.

Впрочем, он не стал сосредоточиваться только на геополитике. В его выступлении наблюдались и социальные, и демократические нотки. Так, он заявил, что достойную зарплату должны получать не только рабочие, но "врачи, и учителя, и тренеры". Отдельно он обратил внимание на вопрос доступности спортивных секций для детей, а не только для тех, "кто может позволить себе платить за них или купить спортивное снаряжение".

— Мы должны делать так, чтобы власть и те, кого мы избираем, и те, кого назначает правительство, знали, что мы, народ, через партию всегда можем спросить их, почему это не выполнено? Почему мы, живя в такой огромной, прекрасной стране, где у нас есть всё, чтобы быть не только самым прогрессивным народом, но и самым богатым и самым счастливым, еще не живем так? — задавался Бут вопросами с трибуны.



















Помимо митинга, гостям обещали еще и концерт. Организаторы заранее нагнетали таинственность, заранее обещая некоего специального гостя в качестве "сюрприза". Им оказался бывший участник "Пикника" Александр Рокин, который исполнил несколько песен под акустическую гитару. Тематика выступления была сугубо патриотическая.

— Слава Богу, в нашей истории не было времени и возможности привыкнуть к комфорту. Потому что, привыкнув к комфорту, люди слабеют. А наша история — это история сильных людей, — порадовался Рокин, предваряя свое выступление.

Завершился митинг-концерт под казацкие песни. Высокий казак под гармонь старательно исполнил для публики песни "Не для меня" и "Любо, братцы, любо". Кто-то из числа пришедших заслушивался, пока остальные тянулись на выход.

Андрей Казарлыга