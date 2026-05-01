Беглов встретился с президентом Республики Конго

Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 мая провел рабочую встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, передает пресс-служба городской администрации. Беседа представителей двух стран состоялась в Смольном при участии председателя комитета по внешним связям Евгения Григорьева. Беглов поздравил президента республики с победой на прошедших выборах и переизбранием на новый срок. Сам глава Конго занимает свой пост с 1997 года. В среду он также встретился с президентом России Владимиром Путиным.

"Для нас большая честь, что первый зарубежный визит после новой убедительной победы на выборах Вы совершаете в Россию — это знак большого уважения к нашей стране. Петербург играет важную роль в развитии дружественных отношений России со странами Африки. Республика Конго — важный и долгосрочный партнер нашего города. Общность взглядов и интересов служит прочной основой для развития нашего экономического и гуманитарного сотрудничества", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество республики и Северной столицы в области подготовки кадров, энергетики, водоснабжения, лесопереработки, строительства и поставок сельхозтехники. Глава Конго и губернатор Петербурга также договорились продолжать совместную работу в науке, образовании и культуре. В частности, Беглов рассказал конголезскому политику о пилотном проекте "Росатома" по созданию двух модульных станций в республике, предложил создать в столице Конго центр подготовки студентов для российских вузов и пригласил образовательные учреждения республики принять участие в консорциуме "Недра Африки" на базе Горного университета.

"Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, что следующие три года будут решающими в отношениях двух стран. Будут приняты конкретные шаги для укрепления сотрудничества с Санкт‑Петербургом", — цитируют президента Конго в городской администрации.

Россия и Конго установили дипломатические отношения в 1964 году. В последний раз Сассу-Нгессо приезжал в Петербург в 2024 году. В октябре 2025 года Северную столицу посетил глава Министерства иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо. Он обсудил сотрудничество двух стран со спикером Законодательного собрания Александром Бельским. В мероприятии также участвовали депутаты Павел Крупник, Марина Шишкина и Валерий Гарнец.

