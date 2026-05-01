Медведев посетил центр имени Алмазова в Петербурге

Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев 1 мая посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Петербурге, сообщила пресс-служба партии. Вместе с ним центр осмотрели губернатор Александр Беглов, вице-премьер Татьяна Голикова, полпред президента в СЗФО Игорь Руденя и секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. Визит в центр имени Алмазова состоялся перед началом пленарного заседания форума партии "Есть результат!", посвященного медицине и здоровому образу жизни.

Судя по видеокадрам, опубликованным пресс-службой "Единой России", гендиректор исследовательского центра Евгений Шляхто рассказал Медведеву, Беглову и остальным гостям о результатах и достижениях учреждения, продемонстрировал данные о работе филиалов, институтов и подразделений центра, а также привел статистику по числу медицинского персонала и других сотрудников. Медведев и Голикова также побеседовали со студентами центра имени Алмазова и ответили на их вопросы, связанные с развитием здравоохранения и науки в области медицины.

Накануне зампред Совбеза приехал в Петербург и посетил учебный центр Ленинградского военного округа, где проходят обучение операторы беспилотных систем. Во время визита он также обсудил с главой региона Александром Дрозденко ситуацию с отражением воздушных атак в Ленинградской области.

Сегодня Медведев выступит на пленарном заседании форума "Единой России", который проходит на площадке "Экспофорум". Ожидается, что вместе с ним в мероприятии примут участие Голикова, Якушев, а также главы регионов Северо-Западного федерального округа. Во время форума участники планируют обсудить реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", строительство медицинских объектов а также развитие здравоохранения в регионах России.

Екатерина Гусева / Фото: "Единая Россия" (скриншот видео)