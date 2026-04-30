Дмитрий Медведев приедет в Петербург для участия в форуме "Единой России"

В Петербург 1 мая прибудут с визитом председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, секретарь генерального совета партии Владимир Якушев и вице-премьер Татьяна Голикова, сообщили 30 апреля в пресс-службе ЕР. Они примут участие в форуме партии "Есть результат!", посвященном медицине и здоровому образу жизни. Также к мероприятию присоединятся губернаторы регионов СЗФО, медики, представители профильных министерств и ветераны СВО.

Участники форума обсудят строительство объектов здравоохранения, обеспечение медицины в маленьких городах и селах, оказание поддержки семьям с детьми. Кроме того, единороссы рассмотрят реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", рассчитанных на привлечение молодых медиков в небольшие населенные пункты.

"Мы много чего добились за последние годы. Давайте вспомним, что было, например, с системой неонатальной и перинатальной медицины. Я это знаю, потому что начинал этим заниматься еще в 2006 году — совсем другая ситуация. Центры эти есть везде, раньше их не было, просто не было. Сейчас они есть", - цитирует Медведева пресс-служба. Эту фразу он произнес на заседании экспертного совета "Единой России" в феврале.

Неделей ранее генсекретарь партии Якушев и губернатор Александр Беглов провели рабочую встречу. Они обсудили проведение форума "Есть результат!" в Петербурге. Также они провели дискуссии о поддержке партией социальных проектов.

В понедельник, 27 апреля, в Петербург приезжал президент Владимир Путин. Он весь день работал в городе и провел встречи с Александром Бегловым, со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

