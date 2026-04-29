Путин поговорил с Трампом

По инициативе Кремля 29 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Беседа продолжалась более полутора часов. Стороны обсудили, в том числе, конфликт на Украине. Оба сошлись в оценке действий украинского лидера Владимира Зеленского.

"Наш Президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной", – сказал Ушаков (цитата по сайту Кремля).

Также во время разговора Путин заявил, что готов объявить временное перемирие на период празднования Дня Победы. Трамп, в свою очередь, полагает, что сделка, которая могла бы завершить украинский конфликт, близка.

Еще Путин и Трамп обсудили покушение на последнего в отеле "Вашингтон Хилтон", ситуацию вокруг Ирана.

