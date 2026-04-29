Филимонов предложил создать современный аналог стахановского движения

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 29 апреля предложил вернуть стахановское движение, об этом он написал в своих соцсетях. Идею он высказал во время награждения жителей, получивших почетное звание "Человек труда Вологодской области". По его мнению, соревновательность помогает достигать новых результатов, а заодно способна вдохновить молодых людей и дать им нужный ориентир.

"Предложил возрождать состязательность в самых разных сферах, как это было в нашем советском прошлом. Прототипом может стать стахановское движение, которое в усовершенствованном варианте может объединять лучшие советские наработки и современные корпоративные KPI", - написал Филимонов.

Также глава региона поблагодарил жителей Вологодской области за самоотдачу и подчеркнул, что именно от "человека труда" зависят результаты работы и отношение людей к власти.

Стахановское движение возникло в 1935 году, когда во главе СССР находился Иосиф Сталин. Участники стремились максимально увеличить производительность труда в рамках соревнования. Движение назвали именем шахтера Алексея Стаханова, который установил мировой рекорд и за неполную смену добыл 102 тонн угля при норме в 7 тонн.

Сам Филимонов неоднократно положительно отзывался о Сталине. В январе 2025 года в Вологде появился памятник советскому вождю. Филимонов участвовал в открытии. В декабре 2025 года глава региона заявил, что увеличение популярности музея напрямую связано с установкой нового памятника.

