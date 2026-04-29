Беглов и Руденя осмотрели Большой Смоленский мост

Губернатор Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя осмотрели строительство Большого Смоленского моста через Неву после открытия навигации судов, передает 29 апреля пресс-служба Смольного. За ходом работ глава города и полпред президента в СЗФО наблюдали, по словам Беглова, не только с земли, но и с воды. Губернатор подчеркнул, что строительство переправы идет с опережением графика. В осмотре моста также приняли участие вице-губернатор Николай Линченко и глава администрации Невского района Алексей Гульчук.

"В 2027 году откроем рабочее движение [по Большому Смоленскому мосту]. <...> Сегодня мы еще раз проверили, как работают разводные механизмы, крылья этого моста. Убедились, что все нормально, темпы хорошие. Большой Смоленский мост готов к беспрепятственной проводке крупногабаритных судов по фарватеру Невы", — цитируют Беглова в городской администрации.

В ночь с 24 на 25 апреля прошла первая разводка моста перед проходящим судном. Он состоит из двух частей, каждая из которых весит более 600 тонн. В сведенном положении высота его центральной части над водой составит 15 метров, ширина судоходного пролета — 60 метров, отметил Беглов. Расстояние между осями "крыльев" при этом превысит 66 метров. По информации главы города, работу разводного пролета обеспечивают восемь отечественных гидроцилиндров, изготовленных на Обуховском заводе и подключенных к гидросистеме с насосами и электродвигателями.

Беглов уточнил, что в 2028 году мост планируют подключить к дорожной сети Петербурга через развязки на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. По проекту на переправе будет шесть полос движения, в центре — две полосы для трамваев, также предусмотрены пешеходная и велосипедная дорожки.

Губернатор добавил, что помимо Большого Смоленского моста власти Петербурга планируют открыть еще четыре разводные переправы в городе, а также один мост в Ленинградской области в составе КАД-2. По его словам, летом 2026 года начнется возведение моста, включенного в проект Широтной магистрали скоростного движения. Старт строительства II-IV этапов ШМСД в конце марта разрешил президент Владимир Путин.

О ходе строительства Большого Смоленского моста Беглов докладывал Путину во время их рабочей встречи 27 апреля. Тогда губернатор заявил, что специалисты завершают на объекте первые технологические разводки. В ходе беседы глава города также рассказал президенту о ситуации с ясельными группами и транспортными инфраструктурными проектами Петербурга, в частности, о работах на Цимбалинском путепроводе и ВСМ.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный