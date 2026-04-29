Петербург вошел в топ-3 регионов с самым высоким кредитным рейтингом

В топе регионов с лучшим кредитным рейтингом Петербург занял второе место, уступив только Москве, передает 29 апреля РИА "Новости" со ссылкой на данные объединенного кредитного бюро. Третье место заняла Чувашия. Москва набрала 780 баллов, Петербург и Чувашия - 775 и 769 баллов соответственно. Среди регионов СЗФО в топ-10 попал только Петербург.

Также в списке субъектов с хорошей платежной дисциплиной оказались Севастополь, Удмуртия, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Десятку лидеров рейтинга замкнули Воронежская, Магаданская и Нижегородская области.

В антирейтинг попали Тыва с 586 баллами, а также Карачаево-Черкессия и Республика Алтай с 628 и 645 баллами. Кроме того, частые просрочки по кредитам отметили у жителей Забайкальского края, Калмыкии, Ингушетии, Бурятии, Северной Осетии, Хакасии и Кабардино-Балкарии.

Средний кредитный рейтинг россиян в марте 2026 года - 724 балла. В феврале этот показатель составлял 725 баллов. Эксперты, с которыми общалось информагентство, объяснили разницу в кредитных рейтингах регионов уровнем экономического развития территорий и спросом жителей на кредитные продукты.

Ранее РИА "Новости" выпускало исследование о задолженности россиян перед банками. Петербург занял третье место в списке регионов с самой низкой задолженностью и уступил Севастополю и Крыму.

Также в начале апреля выходило исследование об общей сумме кредитов и займов среди россиян. В 2026 году этот показатель впервые превысил 45 трлн рублей. За последние четыре месяца кредиты и займы жителей страны выросли на 988 млрд рублей.

