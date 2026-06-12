Путин вручил Москальковой премию за правозащитную деятельность

Президент Владимир Путин 12 июня вручил бывшему уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2025 года, сообщила пресс-служба Кремля. Накануне глава государства подписал указ о награждении Москальковой. В своей речи Путин отметил ее профессиональные успехи и назвал работу на посту омбудсмена "примером достойного служения людям и Отечеству".

— Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность — главные черты Татьяны Николаевны Москальковой, лауреата премии за правозащитную деятельность. Ее работа на посту уполномоченного по правам человека России — пример достойного служения людям и Отечеству, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Москалькова на посту уполномоченного по правам человека оказывала поддержку российским военнослужащим и их семьям, а также пострадавшим во время специальной военной операции мирным жителям. Москалькова, в свою очередь, поблагодарила президента за награду.

— Оцениваю ее [премию] как заслугу всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, нашего аппарата уполномоченного по правам человека и, конечно, всего правозащитного сообщества и органов государственной власти, — заявила Москалькова.

Москалькова занимала пост омбудсмена более 10 лет. В апреле 2016 года ее назначили на должность уполномоченного по правам человека. В середине мая 2026 года эту должность заняла депутат Государственной думы от "Справедливой России" Яна Лантратова. До работы уполномоченным по правам человека Москалькова заседала в нижней палате парламента в период с 2007 по 2016 год. Сейчас она работает научным руководителем Научно-образовательного центра по правам человека в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль