Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Яна Лантратова заняла должность уполномоченного по правам человека, сообщило 14 мая РИА "Новости". Решение о назначении приняли на пленарном заседании Государственной думы. Лантратова сменила на посту омбудсмена Татьяну Москалькову.

"Я понимаю, что предстоит очень сложная работа, ответственная, которая требует полной самоотдачи. И я понимаю эту ответственность и перед всей нашей страной, и перед людьми, и перед нашим президентом, перед вами, уважаемые коллеги. Мне предстоит отвечать в первую очередь делами и результатами этих дел," - заявила Лантратова.

Помимо Лантратовой, на должность омбудсмена также претендовали депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев и депутат парламента от ЛДПР Иван Сухарев.

Полномочия бывшего уполномоченного по правам человека закончились в апреле. Москалькова занимала этот пост в течение 10 лет. По закону гражданин не может находиться в должности омбудсмена больше двух сроков, каждый из которых составляет пять лет.

В марте СМИ начали писать о возможном назначении Лантратовой на пост омбудсмена. В апреле фракция "Справедливая Россия" выдвинула ее на должность уполномоченного по правам человека.

Лантратова родилась в 1988 году в Ленинграде. Закончила факультет журналистики СПбГУ. Также получила образование по направлениям "Юриспруденция" и "Возрастно-психологическое консультирование". Работала на телевидении. Политическую карьеру начала куратором проектов "Молодой Гвардии "Единой России". Лантратова входила в Совет по правам человека. В 2021-м ее избрали в Госдуму от "Справедливой России". В 2025 году Лантратова возглавила думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

