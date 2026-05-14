Муниципал 14 мая 2026, 15:56

В Заксобрании наградили лучшие муниципальные СМИ

Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов 14 мая вручил награды представителям лучших муниципальных изданий города. Церемония награждения прошла в Законодательном собрании Петербурга. На мероприятии также присутствовали депутаты Наталия Астахова, Антон Рудаков и заместитель председателя смольнинского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова. 

ЗАКС.Ру рассказывает, какие издания каких муниципалитетов отличились. 

Лучшее интервью

Лучшая аналитическая статья

  • I место: МО "Город Колпино" 
  • II место: МО "Город Сестрорецк"
  • III место: МО "Город Пушкин"

Лучший репортаж 

  • I место: МО "Гражданка" и МО "Поселок Стрельна"
  • II место: МО "Московская застава"
  • III место: МО "Город Павловск"

Лучшая фоторабота (фоторепортаж)

  • I место: МО "Юго-Запад"
  • II место: МО "Сосновая Поляна"
  • III место: МО "Прометей" и МО "Город Колпино"

Люди и судьбы

Неизвестное об известном (исследование в области истории и краеведения)

Лучшая публикация, посвященная экологии, пропаганде ЗОЖ и спорту

  • I место: МО "Финляндский округ" 
  • II место: МО "Коломяги"
  • III место: МО "Малая Охта"

Лучшая публикация, посвященная Году единства народов России

Лучшая публикация, посвященная Году защитника Отечества

  • I место: МО "Звездное"
  • II место: МО "Пискаревка" 
  • III место: МО №65

Лучшее оформление издания

  • I место: МО "Юго-Запад"
  • II место: МО "Пискаревка" и МО №65
  • III место: МО "Гагаринское"

Лучший паблик органов местного самоуправления в социальных сетях

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга


