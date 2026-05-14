В Заксобрании наградили лучшие муниципальные СМИ

Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов 14 мая вручил награды представителям лучших муниципальных изданий города. Церемония награждения прошла в Законодательном собрании Петербурга. На мероприятии также присутствовали депутаты Наталия Астахова, Антон Рудаков и заместитель председателя смольнинского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова.

ЗАКС.Ру рассказывает, какие издания каких муниципалитетов отличились.

Лучшее интервью

I место: МО "Академическое" и МО "Владимирский округ"

II место: МО "Южно-Приморский" и МО "Поселок Шушары"

III место: МО "Прометей"

Лучшая аналитическая статья

I место: МО "Город Колпино"

II место: МО "Город Сестрорецк"

III место: МО "Город Пушкин"

Лучший репортаж

I место: МО "Гражданка" и МО "Поселок Стрельна"

II место: МО "Московская застава"

III место: МО "Город Павловск"

Лучшая фоторабота (фоторепортаж)

I место: МО "Юго-Запад"

II место: МО "Сосновая Поляна"

III место: МО "Прометей" и МО "Город Колпино"

Люди и судьбы

Неизвестное об известном (исследование в области истории и краеведения)

I место: МО "Город Пушкин"

II место: МО "Шувалово-Озерки" и МО "Гагаринское"

III место: МО "Красное Село" и МО "Ивановский"

Лучшая публикация, посвященная экологии, пропаганде ЗОЖ и спорту

I место: МО "Финляндский округ"

II место: МО "Коломяги"

III место: МО "Малая Охта"

Лучшая публикация, посвященная Году единства народов России

I место: МО "Гагаринское" и МО "Красное Село"

II место: МО "Новоизмайловское"

III место: МО "Урицк" и МО "Лахта-Ольгино"

Лучшая публикация, посвященная Году защитника Отечества

I место: МО "Звездное"

II место: МО "Пискаревка"

III место: МО №65

Лучшее оформление издания

I место: МО "Юго-Запад"

II место: МО "Пискаревка" и МО №65

III место: МО "Гагаринское"

Лучший паблик органов местного самоуправления в социальных сетях

I место: МО "Поселок Лисий нос" и МО "Город Петергоф"

II место: МО "Финляндский округ" и МО "Литейный округ"

III место: МО "№54" и МО №21

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга