В Заксобрании наградили лучшие муниципальные СМИ

Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов 14 мая вручил награды представителям лучших муниципальных изданий города. Церемония награждения прошла в Законодательном собрании Петербурга. На мероприятии также присутствовали депутаты Наталия Астахова, Антон Рудаков и заместитель председателя смольнинского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова.
ЗАКС.Ру рассказывает, какие издания каких муниципалитетов отличились.
Лучшее интервью
- I место: МО "Академическое" и МО "Владимирский округ"
- II место: МО "Южно-Приморский" и МО "Поселок Шушары"
- III место: МО "Прометей"
Лучшая аналитическая статья
- I место: МО "Город Колпино"
- II место: МО "Город Сестрорецк"
- III место: МО "Город Пушкин"
Лучший репортаж
- I место: МО "Гражданка" и МО "Поселок Стрельна"
- II место: МО "Московская застава"
- III место: МО "Город Павловск"
Лучшая фоторабота (фоторепортаж)
- I место: МО "Юго-Запад"
- II место: МО "Сосновая Поляна"
- III место: МО "Прометей" и МО "Город Колпино"
Люди и судьбы
- I место: МО "Город Ломоносов" и МО "Город Петергоф"
- II место: МО "Константиновское"
- III место: МО "Пулковский меридиан" и МО "Ивановский"
Неизвестное об известном (исследование в области истории и краеведения)
- I место: МО "Город Пушкин"
- II место: МО "Шувалово-Озерки" и МО "Гагаринское"
- III место: МО "Красное Село" и МО "Ивановский"
Лучшая публикация, посвященная экологии, пропаганде ЗОЖ и спорту
- I место: МО "Финляндский округ"
- II место: МО "Коломяги"
- III место: МО "Малая Охта"
Лучшая публикация, посвященная Году единства народов России
- I место: МО "Гагаринское" и МО "Красное Село"
- II место: МО "Новоизмайловское"
- III место: МО "Урицк" и МО "Лахта-Ольгино"
Лучшая публикация, посвященная Году защитника Отечества
- I место: МО "Звездное"
- II место: МО "Пискаревка"
- III место: МО №65
Лучшее оформление издания
- I место: МО "Юго-Запад"
- II место: МО "Пискаревка" и МО №65
- III место: МО "Гагаринское"
Лучший паблик органов местного самоуправления в социальных сетях
- I место: МО "Поселок Лисий нос" и МО "Город Петергоф"
- II место: МО "Финляндский округ" и МО "Литейный округ"
- III место: МО "№54" и МО №21
Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга