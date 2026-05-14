В Петербурге предложили лишать спортсменов выплат за допинг

Смольный предложил лишать нарушителей антидопинговых правил компенсации расходов на получение дополнительного профессионального образования. Соответствующие изменения планируют внести в Социальный кодекс Петербурга. Текст законопроекта опубликован на сайте Законодательного собрания. Проект внесен губернатором Александром Бегловым.

Законопроект предлагает внести поправки в 114 статью Социального кодекса об условиях и порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки спортсменов, тренеров и спортивных судей. В статье говорится о выплатах, направленных на дополнительное профессиональное образование петербургских спортсменов.

Проект рассмотрен и одобрен правительством Петербурга. Докладчиками в Заксобрании могут выступить представитель губернатора в городском парламенте Константин Сухенко и вице-губернатор Борис Пиотровский. Отмечается, что инициативу собираются рассмотреть в "первоочередном порядке".

