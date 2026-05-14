ККИ за апрель изъял около тонны овощей и фруктов у уличных торговцев

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) за апрель пресекли около 30 случаев незаконной уличной торговли и изъяли примерно тонну товаров, сообщили 14 мая на сайте Смольного. В ходе рейдов представители ведомства демонтировали нелегально установленные точки по продаже овощей и фруктов, павильоны, киоски и незаконные мобильные шиномонтажные мастерские.

Рейды проходили рядом со станциями метро "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков", "Ломоносовская", "Пролетарская", "Пионерская", "Проспект Ветеранов", "Удельная", "Озерки", "Старая Деревня" и "Проспект Просвещения".

Кроме того, надзорное ведомство следило за соблюдением правил торговли на проспектах Невском, Комендантском, Славы, на улицах Будапештской, Политехнической, Марата, а также Приозерском шоссе.

ККИ проводил рейды против незаконной торговли цветами в марте, в преддверии Международного женского дня. Контрольные мероприятия прошли рядом с более чем десятью станциями метро. От нелегальных торговых точек освободили 30 участков.

