Петербург вошел в топ-3 регионов с самой низкой задолженностью среди населения

В рейтинге регионов с самой низкой задолженностью населения перед банками по состоянию на 1 марта 2026 года Петербург занял третье место, передает 20 апреля РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. В Северной столице доля просроченных кредитов составляет 3,23%. Петербург уступил только Севастополю и Крыму - там этот показатель равняется 2,67% и 3,16% соответственно. Средняя задолженность по стране - 4,59%.

На четвертом и пятом местах оказались Чувашская Республика и Якутия. Москва с долей просроченных кредитов в 3,48% заняла шестое место. Кроме Петербурга, из регионов СЗФО в топ-10 регионов с небольшим количеством должников также попала Архангельская область. Там доля просроченных кредитов составила 3,72%. Больше всего должников проживают в Дагестане, Чечне и Ингушетии - там показатели составляют 14,47%, 14,60% и 25,51% .

По состоянию на 1 марта 2026 года россияне должны банкам 36,3 трлн рублей, или по 489 тысяч рублей в расчете на каждого экономически активного гражданина. В информагентстве отметили, что за последний год процент задолженности вырос в 83 регионах из 85. Уменьшение числа должников отметили только в Курской и Белгородской областях. Эксперты, с которыми общалось РИА Новости, связывают снижение доли просроченных кредитов с программами банковской поддержки жителей приграничных регионов.

В апреле информагентство выпустило исследование о сумме кредитов и займов среди россиян. По состоянию на 1 января 2026 года она впервые превысила 45 трлн рублей. Кроме того, в России средний размер лимитов по новым кредитным картам уменьшился на 7,6% по сравнению с 2025 годом.

