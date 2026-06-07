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Новости 7 июня 2026, 11:34

Путин обсудил с Нарусовой вопросы празднования 90-летия со дня рождения Собчака

фото ЗакС политика Путин обсудил с Нарусовой вопросы празднования 90-летия со дня рождения Собчака

В субботу, 6 июня, президент Владимир Путин встретился с сенатором Людмилой Нарусовой. Они обсудили вопросы, связанные с формированием организационного комитета по празднованию 90 лет со дня рождения ее супруга, первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. О состоявшейся встрече сообщил представитель президента Дмитрий Песков российским информагентствам. 

"Владимир Путин обсудил с Нарусовой различные вопросы, связанные с формированием оргкомитета по проведению празднования в честь этой знаменательной даты и другие сопутствующие вопросы", – приводят слова Пескова в РИА "Новости".

Празднование 90 лет со дня рождения государственного деятеля собираются провести в 2027 году. 

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года. С 1991 по 1996 год он руководил Петербургом. Он является первым и единственным мэром города. Скончался 19 февраля 2000 года. Собчак похоронен в Александро-Невской лавре.

Константин Леньков / Фото: Кремль


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