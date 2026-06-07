Смольный раздумывает над составом попечительского совета "Ленфильма"

Губернатор Петербурга Александр Беглов занимается вопросом формирования совета директоров и попечительского совета киностудии "Ленфильм", рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в интервью ТАСС в дни ПМЭФ. Интервью опубликовали в субботу, 6 июня.

По словам Пиотровского, в совет директоров киностудии войдут, в том числе, представители Смольного: чиновники из комитета финансов и комитета по контролю за имуществом. При этом предполагается, что художественными вопросами студии будет заниматься попечительский совет. Сроки формирования руководящих органов вице-губернатор не назвал.

"Совет директоров — юридически важный орган управления, решающий различные имущественные, финансовые вопросы. Традиционно в совет директоров принадлежащих городу организаций входят представители определенных комитетов — комитета финансов, комитета по контролю за имуществом. Но они не решают художественные вопросы. Мы сейчас работаем еще над созданием попечительского совета. Кто-то войдет в совет директоров, кто-то войдет в попечительский совет. Этим занимается непосредственно Александр Дмитриевич, он очень погружен в эту работу", – сказал Пиотровский.

Также во время интервью Пиотровский отметил, что городская кинокомиссия перейдет в "Ленфильм". После этого киностудия станет площадкой для организации съемок. Там будут решать вопросы выделения субсидий от комитета по культуре, согласований и разрешений. Подписи на документе поставили директор Института культурных программ Ольга Гаазе и генеральный директор "Ленфильма" Надежда Андрющенко.

Акции киностудии "Ленфильм" полностью перешли в собственность Петербурга в феврале 2026 года. Смольный намерен "возрождать" площадку совместно с Министерством культуры. Сейчас, по словам вице-губернатора Пиотровского, "Ленфильм" существует на средства, которые сама зарабатывает. При этом чиновник подтвердил, что у студии есть "определенные накопленные долги", которые в скором времени собираются погасить.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру