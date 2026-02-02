Акции "Ленфильма" перешли в собственность Петербурга

Все акции киностудии "Ленфильм" перешли в собственность Петербурга, сообщил губернатор Александр Беглов во время еженедельного радиообращения 2 февраля. Смольный собирается сделать на базе студии центр патриотического, исторического и детского кино. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росимуществу передать акции в собственность города неделей ранее.

"Сегодня акции "Ленфильма" полностью переданы Санкт‑Петербургу. Это очень важный шаг для нашей культуры и всего Петербурга. Теперь город сможет спланировать ремонт и реставрацию исторических зданий "Ленфильма" на Петроградской стороне. Модернизировать там выставочный центр, кинотеатр", – говорится в обращении Беглова.

Предполагалось, что передача акций будет проходить в течение четырех месяцев. Такие сроки упоминались в распоряжении Мишустина. Весь процесс занял у чиновников семь дней. Студия "Ленфильм" отошла городу по решению президента Владимира Путина, который подписал соответствующий указ 2 декабря 2025 года.

Финансовую поддержку на восстановление студии, которая последние годы была в упадке, также будут за счет средств Министерства культуры.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру