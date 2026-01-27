Акции "Ленфильма" передадут Петербургу в течение четырех месяцев

Петербург получит 100 % акции киностудии "Ленфильм" в течение четырех месяцев, соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал Росимуществу. Соответствующее распоряжение опубликовано 27 января на портале правовых актов.

Как отмечается в распоряжении, документ подготовлен во исполнение указа президента Владимира Путина о передачи киностудии в собственность Петербурга от 2 декабря 2025 года.

Ранее петербургские чиновники уже рассказывали, что может появиться на базе "Ленфильма". Например, там могут разместить культурный центр. Поддержку городу в развитии площадке также собирается оказывать Министерство культуры.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру