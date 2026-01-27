Смольный пообещал исправить методички к урокам о блокаде Ленинграда

Методические рекомендации к школьным урокам о блокаде Ленинграда отредактируют в связи с поднявшимся скандалом, сообщила 27 января "Фонтанка" со ссылкой на петербургский комитет по образованию. В пресс-службе комитета назвали "крайне неудачными" формулировки представленных в тексте рекомендаций.

Само пособие было создано несколько лет назад в Академии постдипломного образования. Теперь ее руководству поручили отредактировать материалы.

"Все методические материалы должны быть пересмотрены и отредактированы — такое поручение дано руководству Академии постдипломного образования", — рассказали в комобре.

Вопросы к содержанию методичек возникли накануне у главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В своем Telegram-канале она заявила о том, что в некоторые петербургские школы поступили методические материалы на тему блокады. По ее словам, педагогам рекомендовали не использовать формулировку "все блокадники — герои" и не заставлять детей "отождествлять себя с жителями и защитниками Ленинграда".

Мизулина заподозрила в материалах возможность реабилитации нацизма. В связи с этим она пообещала обратиться в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

