Утром 17 марта над Ленобластью сбили 15 беспилотников

Силы ПВО утром 17 марта уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Режим воздушной опасности действовал пять часов - с 04:59 до 10:02.

Воздушную опасность в Ленобласти объявили в 04:59, жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. По данным главы региона, атака затронула юго-западные районы области, а также побережья Финского залива. Также Дрозденко рассказал о беспилотнике, упавшем на участок трубопровода в Выборгском районе.

"В Выборгском районе при падении обломков беспилотника в зоне трубопровода сработала штатная автоматическая противоаварийная система. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении Дрозденко.

Отбой дали в 10:02. Дрозденко поблагодарил силы ПВО за обеспечение безопасности региона.

Последний раз воздушную опасность в регионе объявляли 9 марта. Тогда Дрозденко сообщил об одном сбитом беспилотнике. По данным Минобороны, с вечера 16 марта до 07:00 силы ПВО перехватили и уничтожили 206 БПЛА. Из них четыре беспилотника сбиты над Ленобластью. По данным ведомства, с 07:00 до 09:00 над территорией Ленобласти сбили еще шесть БПЛА. Больше всего воздушных угроз пришлось на Брянскую область: силы ПВО уничтожили в регионе 62 беспилотника.

В феврале в Киришском районе Ленобласти силы ПВО сбили четыре беспилотника. Ранее в регионе прошли первые учения по противодействию атакам беспилотников. В них участвовали разработчики, производители средств уничтожения БПЛА и военнослужащие.

