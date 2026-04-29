РКН заблокировал сайт "Такие дела" из-за неудаления запрещенного контента

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Такие дела" из-за отказа удалять запрещенные материалы, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные ведомства. Запрещённый контент содержал упоминание ЛГБТ*, сообщили представители РКН.

"В связи с неудалением администрацией данного сайта запрещенной информации по требованию Роскомнадзора доступ к интернет-ресурсу 24.04.2026 года был ограничен," - сказано в сообщении Роскомнадзора.

Интернет-ресурс "Такие дела" был внесен в единый реестр сайтов с информацией, распространение которой запрещено в России, в рамках статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В своих соцсетях представители интернет-портала подтвердили блокировку сайта. "Такие дела" специализировались на освещении социальных проблем и участии в благотворительных проектах.

Накануне суд в Петербурге признал экстремистским и запретил движение "Российская ЛГБТ-сеть"**. Об этом ходатайствовали представители ГУ Министерства юстиции по Петербургу и Ленобласти. Также в начале марта была признана экстремистской и запрещена ЛГБТ*-инициативная группа "Выход"***.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

**Минюст внес движение "Российская ЛГБТ-сеть" в реестр иностранных агентов, Городской суд Петербурга признал движение "Российская ЛГБТ-сеть" экстремистским объединением и запретил его деятельность в РФ

***Минюст внес инициативную группу "Выход" в реестр иностранных агентов, Городской суд Петербурга признал "Выход" экстремистским объединением и запретил его деятельность в РФ

Дарья Нехорошева