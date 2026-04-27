Суд признал экстремистским и запретил движение "Российская ЛГБТ-сеть"*

Петербургский Городской суд признал общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть"* экстремистским и запретил его деятельность в России, сообщили 27 апреля в объединенной пресс-службе городских судов. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Истцом выступило ГУ Министерства юстиции по Петербургу и Ленобласти.

"Общественное движение признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена на территории России", - заявили в пресс-службе.

Суд зарегистрировал иск Министерства юстиции 2 февраля. Также в Минюсте ходатайствовали об объявлении ЛГБТ**-инициативной группы "Выход"*** экстремистской и о запрете ее деятельности в стране. В начале марта городской суд удовлетворил требования истца.

Движение "Российская ЛГБТ-сеть"* было создано для защиты прав представителей движения ЛГБТ**. Его внесли в реестр иностранных агентов осенью 2021 года.

На прошлой неделе генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева задержали по подозрению в пропаганде ЛГБТ** и распространении запрещенной литературы среди несовершеннолетних. В офисе издательской группы "Эксмо-Аст" силовики провели обыск. Позже ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу компании, что Капьева и других сотрудников отпустили по домам с обязательством явиться к следователям 27 апреля.

*Минюст внес движение "Российская ЛГБТ-сеть" в реестр иностранных агентов, Городской суд Петербурга признал движение "Российская ЛГБТ-сеть" экстремистским объединением и запретил его деятельность в РФ

**Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

***Минюст внес инициативную группу "Выход" в реестр иностранных агентов, Городской суд Петербурга признал "Выход" экстремистским объединением и запретил его деятельность в РФ

