Возобновлено дело об изъятии имущества экс-главы Василеостровского района Ильина

Выборгский районный суд возобновил производство по делу об изъятии имущества бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина, сообщил 10 июня "Коммерсантъ Северо-Запад". Новое заседание по делу назначено на 25 июня, следует из данных на сайте суда. До этого, в мае, Василеостровский суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего чиновника в связи с его награждением за героизм в зоне СВО.

Иск прокуратуры Выборгский суд зарегистрировал в октябре 2024 года. Надзорное ведомство добивалось обращения в доход государства имущества Ильина и его родных на общую сумму 87,5 млн рублей при официальных доходах за исследуемый период в размере 33,5 млн рублей. Речь шла о трех квартирах, доме и земельном участке, двух автомобилях и иной собственности.

Рассмотрение дела тянулось вплоть до его приостановки в июне 2025 года. Родные Ильина ходатайствовали об этом, ссылаясь на то, что экс-чиновник подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Производство по делу возобновили в середине прошедшего мая.

Ильин руководил Василеостровским районом с февраля 2019 по декабрь 2022 года. Вскоре после отставки к нему наведались силовики в связи с возбужденным уголовным делом, но дома его не застали. Обнаружили экс-главу только в феврале 2024 года в Москве, после чего вернули в Петербург для разбирательства. Ему вменяли получение взятки в размере 5,6 млн рублей, (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и причинение имущественного вреда путем обмана (ст. 165 УК РФ). В декабре 2024 года уголовное разбирательство приостановили из-за отправки Ильина в зону СВО.

В июле 2025 года СМИ писали, что Ильин проходит в Петербурге реабилитацию после ранения. В мае суд прекратил уголовное дело в связи с получением Ильиным медали Суворова за проявленное мужество. Само награждение состоялось в феврале 2026 года, указ об этом не публиковался.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру