Петербурженку отправили в колонию за распыление баллончика на фестивале

Петродворцовый районный суд приговорил Таисию Белянину к одному году колонии по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщила 28 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Белянину осудили за распыление перцового баллончика в толпе на Фестивале уличных театров на Елагином острове.

Инцидент произошел в июле 2025 года на Большой площади ЦПКиО имени Кирова. Суд установил, что Белянина распылила перцовый баллончик, потому что стоявшие впереди несовершеннолетние мешали ей смотреть представление.

Из-за действий петербурженки пострадали два ребенка 2012 и 2016 года рождения. Они получили химические ожоги глаз первой степени и синдром сухого глаза. Подсудимая признала вину.

Белянину взяли под стражу в зале суда. Кроме того, с нее взыскали 350 тысяч рублей для возмещения морального вреда.

В начале июля 2026 года к году колонии общего режима приговорили петербуржца, распылившего перцовый баллончик у памятника погибшим участникам СВО. Ему зачли срок, проведенный в СИЗО, и отпустили из зала суда.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру