Участник стычки у петербургского памятника погибшим на СВО выслушал приговор

Выборгский районный суд приговорил к одному году колонии общего режима Алексея Кудрявцева по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщила 3 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной для разбирательства послужил скандал у памятника погибшим участникам СВО, устроенный недовольным горожанином. Кудрявцеву зачли срок, проведенный под стражей, и отпустили из зала суда.

Как установил суд, в августе 2025 года нетрезвый Кудрявцев обратил внимание на установку уличного монитора на лобовое стекло памятника "Раненая буханка" (автомобиль УАЗ-452), расположенного на улице Александра Матросова. Монитор предназначался для трансляции портретов погибших участников СВО. Кудрявцев неверно воспринял увиденное и посчитал действия "пиар-акцией и недостойными памяти погибших военнослужащих", после чего обругал руководителя работ и распылил перцовый баллончик, передает судебная пресс-служба.

Своими действиями Кудрявцев нанес потерпевшему физическую боль и химический ожог обоих глаз, что посчитали легким вредом здоровью. Фигурант признал вину и принес извинения потерпевшему.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру