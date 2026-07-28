Водитель получил условный срок за наезд на судебного пристава

Приморский районный суд приговорил 24 июля Романа Ковбаса к двум годам условного срока по статье за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, в середине октября 2023 года Ковбас намеренно наехал на судебного пристава-исполнителя.

Инцидент произошел во дворе между домами № 42 по ул. Маршала Новикова, № 28 по Шуваловскому проспекту и № 39 по Новосельковской улице. Ковбас находился за рулем "Пежо-206". Как сообщила судебная пресс-служба, в ответ на законные действия судебного пристава он поехал в его сторону и, в итоге, совершил наезд. Пострадавший получил в результате произошедшего физическую боль и испытал нравственные страдания.

В суде Ковбас заявил, что не видел потерпевшего около машины, а сам пристав, по его словам, превышал свои должностные полномочия. Вину осужденный не признал.

Потерпевший указал, что Ковбас препятствовал проведению следственного (исполнительного) действия, вырывал из рук его коллеги постановление о возбуждении исполнительного производства, а также нецензурно выражался и кричал.

В феврале суд отправил под стражу на два месяца петербуржца, стрелявшего из травматического пистолета при задержании по делу о краже.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру