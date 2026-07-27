Суд начал рассматривать дело экс-главы МО "Смольнинское" Ранкова

Смольнинский районный суд 27 июля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы МО "Смольнинское" Григория Ранова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Экс-муниципала обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК).

На заседании прокурор огласила обвинительное заключение. Следствие считает, что в период с марта 2021 года по сентябрь 2024 года Ранков договорился с сотрудницей муниципалитета Светланой Заичкиной фиктивно трудоустроить некую Пашкову на должность курьера. Дополнительно ей предложили выполнять в муниципалитете обязанности уборщицы. Как заявил прокурор, за это время на оплату ее труда якобы перечислили 2,54 млн рублей, хотя женщина свои рабочие задачи не выполняла. Денежные средства она переводила на чужой банковский счет, считают следователи.

Бывшего мундепа также обвиняют в премировании сотрудников МО "Смольнинское" за счет экономии фонда оплаты труда. По версии следствия, Ранков убедил Заичкину заняться сбором средств сотрудников, которые им выплачивали в качестве премий. Деньги они якобы должны были передавать главе МО "Смольнинское". По мнению гособвинения, Заичкина не только занималась сбором средств, но и сама отдавала часть собственных премий. Всего, как полагает следствие, в период с 2021 по 2024 год долями от премий с Ранковым поделились десять сотрудников аппарата муниципалитета. Общая сумма перечисленных средств будто бы составила 2,547 млн рублей. По версии следствия, полученными деньгами Ранков распорядился по собственному усмотрению.

Ранков комментировать обвинительное заключение не стал и заявил, что выскажется в конце судебного процесса. У адвоката также не было комментариев по делу. После прокурор заявила о необходимости отложить судебное заседание для извещения о нем сторону потерпевших и допроса свидетелей. Следующее заседание назначили на 21 августа.

В сентябре 2025 года силовики пришли в МО "Смольнинское" с обыском. Их интересовала хозяйственно-экономическая деятельность муниципалитета с 2014 по 2024 год, когда Ранков являлся главой муниципального образования. Тогда он фигурировал в деле в качестве свидетеля. Его допросили и отпустили. После этого в январе 2026 года Ранкова задержали. Ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. Тогда суд посчитал, что в материалах дела отсутствуют основания для избрания Ранкову в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Ранков родился в Ленинграде в 1977 году. В 2000 году закончил Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и получил высшее техническое образование. Муниципальную карьеру он начал в 2009 году, когда прошел в совет МО "Литейный округ". Через пять лет он получил мандат депутата МО "Смольнинское", а затем на десять лет возглавил муниципалитет — с 2014 по 2024 год. На местных выборах 2019 года Ранков в совет депутатов не прошел, однако продолжил исполнять обязанности главы, поскольку депутаты нового созыва так и не смогли определиться с кандидатурой нового главы. В 2024 году Ранков вновь попытался пройти в совет, но проиграл выборы. В сентябре 2025 года он стал руководить школой №28 в Калининском районе. После задержания и назначения домашнего ареста на место Ранкова пришла заместитель директора Екатерина Александрова.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру