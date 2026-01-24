Суд отправил экс-главу "Смольнинского" Ранкова под домашний арест

Бывший глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков отправлен под домашний арест до 23 марта по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Решение об этом вынес 24 января Смольнинский районный суд.

Следствие считает Ранкова и неназванных сотрудников муниципалитета причастными к фиктивному трудоустройству уборщицы в 2021-2024 годах. Общая сумма перечисленных на оплату ее труда средств составила 2,35 млн рублей. Эти деньги женщина якобы перевела на чужой банковский счет. Кроме того, сумма налогов и страховых взносов по этому фиктивному трудоустройству превысила 500 тысяч рублей, а общий ущерб муниципальному бюджету оказался не менее 2,85 млн рублей.

Также Ранкову вменяют схему с премированием сотрудников МО за счет экономии средств по фонду оплаты труда. Часть денег получатели должны были возвращать главе муниципалитета, полагает следствие. Всего работники могли передать ему не менее 1,18 млн рублей в 2014-2024 годах.

Ранков был задержан накануне, ему предъявлено обвинение. В суде следствие ходатайствовало о его аресте. Сам экс-глава против этого возражал, ссылаясь на наличие хронического заболевания, а также на то, что у него есть несовершеннолетний ребенок и престарелые родители.

"Суд указал, что в представленных материалах отсутствуют доказательства, бесспорно подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания Ранкову столь строгой меры пресечения, как заключение под стражу", — сообщили в пресс-службе.

С учетом данных о личности фигуранта суд посчитал, что надлежащее поведение его можно обеспечить и без заключения под стражу.

Ранков был депутатом "Смольнинского" в 2014-2019 годах, занимал должность главы МО. На выборах в 2019 году не набрал достаточного для прохождения в совет количества голосов. Тем не менее, он оставался главой муниципалитета в течение еще пяти лет, поскольку депутаты нового созыва не смогли избрать руководителя из своих рядов. После выборов в сентябре 2024 года оставил пост.

В конце сентября 2025 года правоохранители провели обыски в "Смольнинском", их интерес вызвала хозяйственно-экономическая деятельность муниципалитета в 2021-2024 годах. Ранкова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу и отпустили.

