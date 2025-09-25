"У меня все хорошо": Ранкова допросили в качестве свидетеля

Бывшего руководителя МО "Смольнинское" Григория Ранкова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу. Сейчас у бывшего муниципала "все хорошо", о чем он сам рассказал ЗАКС.Ру вечером 25 сентября. Ему запретили делиться деталями уголовного дела, связанного с деятельностью муниципального образования.

- Ничего не случилось, просто вызвали поговорить, побеседовать. Я домой иду, напишите, что у меня все хорошо. Сломался телефон. Купил новый, китайский, - рассказал Ранков корреспонденту ЗАКС.Ру.

Ранее в этот день в администрации МО "Смольнинское" силовики провели обыск. Как рассказал ЗАКС.Ру информированный источник, правоохранительные органы интересовались документами муниципального образования с 2021 по 2024 год. В этот период МО возглавлял Ранков.

На муниципальных выборах 2024 года Ранков не смог избраться в совет. После этого он продолжил преподавательскую деятельность. В середине сентября он возглавил школу в Калининском районе.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру