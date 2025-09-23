Экс-глава МО "Смольнинское" возглавил школу в Калининском районе

Бывший глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков с середины сентября возглавляет ГБУ СОШ № 28 Калининского района Петербурга, где помимо обычных классов, сформированы отдельные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также программы по адаптации детей из семей мигрантов.

Ранков вернулся в сферу образования (еще до избрания в 2014 году он работал учителем информатики и замдиректора школы) после истечения полномочий главы округа сразу после выборов — занимал должность заместителя декана Северо-Западного институт управления РАНХиГС. В мае 2025 года ему предложили перейти на работу в школу № 28, сперва на пост заместителя директора. С 13 сентября — исполняющим обязанности директора.

– Школа уникальна тем, что в ней, помимо очной формы обучения, есть вечерняя и заочная, свое дошкольное отделение, параллели классов для детишек с ОВЗ, классы с преимущественно детьми из семей мигрантов. Для последних разработано много программ по адаптации. Эти семьи приехали к нам в страну не всегда от хорошей жизни, и мы должны им оказать содействие, - отметил Ранков в беседе с ЗАКС.Ру.

В части особенностей работы на руководящих позициях в школе для бывшего главы муниципального образования изменилось немногое, рассказал Ранков.

– С точки зрения принципов управления госучреждением разницы большой быть не может. Тот же Бюджетный кодекс, 44-ФЗ [регулирует закупочную деятельность] и так далее. Ну и контролирующие органы точно те же. А вот общение с благодарными учениками это намного приятнее, чем с вечно недовольными оппозиционными элементами, - добавил бывший муниципал.

Ранков избирался в МО "Смольнинское" в 2014 году. Переизбраться в новый созыв в 2019 году ему не удалось, однако последующие пять лет он продолжал руководить муниципальным образованием. Из-за бюрократических нюансов новый созыв депутатов не смог провести правомочное заседание совета, на котором должны были избрать нового главу. В дальнейшем работа совета фактически не велась. Депутаты, среди которых в основном были самовыдвиженцы и "яблочники", не могли попасть в помещения муниципалитета и проводили свои собрания на крыльце здания. Ранков эти встречи не посещал, а решения, принимаемые коллегами, отменял через суд. В итоге совет был распущен Законодательным собранием из-за бездействия. МО "Смольнинское" стало первым муниципалитетом в Петербурге, в отношении которого было принято такое решение. Ранков баллотировался на выборах в 2024 году, но не собрал нужного числа голосов.

