Проезд по ЗСД с транспондером подорожает в январе

Начиная с 17 января 2026 года стоимость проезда по Западному скоростному диаметру увеличится для использующих транспондеры водителей, сообщил 30 декабря оператор ЗСД "Магистраль северной столицы". Параллельно подрастет и стоимость покупки и аренды самого устройства.

По заявлению пресс-службы, в среднем размер платы по базовому тарифу "Транспондер" увеличится на 8 %. При этом на части маршрутов стоимость проезда останется прежней.

"Базовые тарифы "Транспондер" формируются отдельно для каждого маршрута по ЗСД на основании инфраструктурного и маркетингового анализа. Стоимость части маршрутов останется неизменной, по части маршрутов тарифы меняются", — говорится в распространенном сообщении.

В качестве примера пресс-служба оператора привела расчеты стоимости проезда по базовому тарифу "Транспондер" для нескольких маршрутов, сделанные для транспорта 1 класса (мотоциклы и легковые автомобили с высотой над передней осью не более 1,3 метра). Неизменной останется стоимость отрезка между Благодатной улицей и Богатырским проспектом, за проезд по этому маршруту потребуют 394 рубля. В то же время проезд по отрезку "КАД Юг — КАД Север" подорожает с 523 до 590 рублей, а по участку от Благодатной улицы до набережной Макарова — со 146 до 150 рублей.

Стоимость продажи транспондеров также вырастет. Сейчас транспондер в версии "Стандарт" стоит 2 500 рублей, за транспондер "Плюс" просят 2 800 рублей. С 17 января их цена увеличится до 3 500 и 3 800 рублей соответственно. Также со 130 до 300 рублей в месяц вырастет и цена аренды устройств.

Ранее в Смольном подтвердили планы повышения стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января. Так, поездка по "Подорожнику" в метро и наземном транспорте подорожает с 60 до 65 рублей, за жетон в подземке попросят 95 рублей вместо нынешних 86, а разовая поездка в наземном транспорте обойдется в 88 рублей вместо 80. Кроме того, тогда же начнет действовать единый тариф на электрички в пределах города, стоимость поездки составит 65 рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру