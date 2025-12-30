Первого проректора и бухгалтера ГУП отпустили под обязательство о явке

Задержанных ранее двух сотрудниц петербургского Гуманитарного университета профсоюзов отпустили домой под обязательство о явке, рассказал 30 декабря ЗАКС.Ру адвокат отстраненного ректора Александра Запесоцкого Марк Павлов. Речь идет о первом проректоре Ларисе Пасешниковой и главном бухгалтере Юлии Шаркевич.

По словам адвоката, обе сотрудницы вуза имеют статус подозреваемых по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с деньгами, выделенными на проведение научных исследований в 2021-2025 годах. Общая сумма средств составляет 26,9 млн рублей.

На прошлой неделе полиция явилась в ГУП с обысками в рамках возбужденного уголовного дела. Как рассказывал Запесоцкий, также обыск в его отсутствие провели в его квартире. Позже появилась информация о задержании Пасешниковой и Шаркевич.

Ранее Генпрокуратура добилась через суд передачи имущества ГУП в собственность государства. В иске ведомство заявляло о том, что бывший тогда ректором Запесоцкий использовал имущество вуза для личного обогащения. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отстранил его от должности еще до принятия решения о судьбе имущества.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру