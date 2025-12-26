Полиция задержала двух сотрудников ГУП после обысков

Первый проректор Гуманитарного университета профсоюзов Лариса Пасешникова и главный бухгалтер Юлия Шаркевич задержаны полицией после обысков в вузе, сообщил 27 декабря Telegram-канал "Ротонда". Сами обыски состоялись накануне в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Как рассказал журналистам адвокат отстраненного ректора вуза Александра Запесоцкого Марк Павлов, задержанных подозревают в хищениях при проведении научных исследований в 2021-2025 годах. Речь идет о сумме в размере 26,9 млн рублей.

Полиция пришла в вуз с обысками утром 25 декабря. Как сообщала "Ротонда" со ссылкой на Запесоцкого, силовики также нагрянули в его квартиру. Самого экс-ректора в жилье не оказалось. По его словам, сейчас он находится на лечении.

В сентябре Генеральная прокуратура подала иск об истребовании имущества ГУП в собственность государства, вскоре после этого Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отстранил Запесоцкого от должности ректора вуза. На его место в статусе временно исполняющего обязанности назначили директора петербургского техникума отраслевых технoлогий, финансов и права Евгения Лубашева. В октябре суд удовлетворил иск прокуратуры.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру