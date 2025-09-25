Суд снял Запесоцкого с должности ректора Университета профсоюзов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отстранил Александра Запесоцкого от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Соответствующее определение от 24 сентября было размещено в базе суда.

"Отстранить Запесоцкого Александра Сергеевича <…> от занимаемой должности ректора (единоличного исполнительного органа) Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет профсоюзов", - говорится в тексте документа.

Временное исполнение полномочий ректора СПбГУП было возложено на директора Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева.

Суд также запретил Запесоцкому занимать какие-либо должности как в самом Университете профсоюзов, так и в его филиалах в Московской области, Самаре, Кирове и Алматы. По определению суда ему нельзя работать в международной гимназии "Ольгино" при вузе. Наконец, Запесоцкому запрещено воздействовать на сотрудников вуза, его филиалов и гимназии.

В свою очередь, Университету профсоюзов запретили заключать с Запесоцким трудовой договор и договор внутреннего совместительства, а также выдавать ему документы, кроме сведений о его трудовой деятельности.

Напомним, 22 сентября в суд поступил иск Генпрокуратуры к Федерации независимых профсоюзов России и СПбГУП об истребовании недвижимости вуза в собственность государства. В нём указывается, что в 1926 году в Ленинграде была основана профсоюзная школа, преобразованная в 1973 году в Высшую профсоюзную школу культуры. При этом государство не передавало право собственности на объекты школы, на базе которой в 1993 был основан вуз. Надзорное ведомство полагает, что руководство вуза якобы может использовать упомянутое имущество для личного обогащения.

В рамках рассмотрения иска суд наложил арест на имущество Университета профсоюзов. По арест попали общежитие СПбГУП на улице Фучика и постройки гимназии "Ольгино".

